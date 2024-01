Les 5 événements incontournables du rap en 2024

On vous fait la liste des dates immanquables du rap game en 2024 !

On a été gâtés en 2023 au niveau actu dans le rap game, avec quelques moments forts assez marquants. Mais désormais, place à 2024, qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue, et dont l'agenda s'annonce très chargé. Concerts historiques, émissions incontournables, cérémonies attendues au tournant, festivals aux line-up bien remplis : on fait le point pour vous sur les 5 événements à ne pas louper dans le monde du rap pour cette année 2024.

Le festival Les Ardentes, du 11 au 14 juillet 2024

Et on commence fort, avec un événement qui s'annonce déjà comme un des plus incroyables de toute l'année, et peut-être même plus. Ça fait déjà plusieurs éditions que le festival créé en 2006 attire quelques-uns des plus grands noms du rap game, français ou international. Mais pour 2024, les organisateurs ont fait fort, puisqu'il y a quasiment tout le gratin du game ! Dès le premier soir, vous pourrez assister aux shows de Josman, Gazo, Tiakola, Naps, Ziak ou encore Offset, rien que ça. Mais ça n'est pas tout : Doja Cat, Central Cee, 21 Savage, DJ Snake, Ninho, Niska, SDM, So La Lune, et même La Fève, ils feront tous un passage sur les scènes des Ardentes. Définitivement le festival à ne pas rater si vous êtes fans de rap.

Le concert de Drake en France (date inconnue)

Le trône du rap game US ne change pas beaucoup de propriétaire au fil des années, et en 2024, Drake sera encore évidemment l'artiste rap numéro 1, le plus important et le plus influent. Peu importe qu'il fasse beaucoup de morceaux qui se ressemblent ou qu'il vende un tout petit peu moins qu'auparavant, il reste le leader de l'industrie rap aux States, assez loin devant la concurrence. Comme il a sorti il y a quelques semaines son nouvel album, "For All The Dogs" (contenant le hit "First Person Shooter" avec J. Cole), c'est désormais l'heure de partir en tournée et défendre le projet sur scène. Ça tombe bien, Drake a annoncé qu'il ferait passer sa tournée en Europe, en affirmant également qu'il y aurait au moins une date en France. La dernière fois qu'il était venu, c'était en 2019, et il avait fait voler une énorme Ferrari au-dessus de la foule. On ne sait pas ce qu'il prépare pour son concert de 2024, on n'a même pas encore la date, mais une chose est sûre : on voudra y être et vous aussi.

Cérémonie Les Flammes 2024, le 25 avril

Les Flammes semblent avoir réussi à s'imposer dans le paysage rap, là où toutes les autres tentatives de cérémonies de récompenses autour de cette musique ont échoué. En tout cas, malgré les critiques, la cérémonie sera bien de retour en 2024, le 25 avril prochain. Et après quelques moments légendaires (notamment la prise de parole de Dinos), mais aussi quelques polémiques autour des gagnants des différentes catégories (polémiques très alimentées par Booba et quelques autres), on se doute que l'édition 2024 de la cérémonie sera scrutée de près par les suiveurs assidus du rap français. On espère donc que les organisateurs ont entendu les petits reproches après leur première tentative de 2023 (le rythme, le choix de certains gagnants difficile à justifier, la présence de personnalités politiques peu aimées du game) et qu'ils nous proposeront cette année un nouveau show incroyable, à l'image des prestations folles de Kalash ou de Shay lors de la première cérémonie. En tout cas, on sera devant l'écran pour regarder ça, c'est certain.

Nicki Minaj à l'Accor Arena de Bercy le 1er et 9 juin 2024

L'année 2024 verra la France accueillir le plus gros vendeur de rap US, mais également la plus grosse vendeuse. Car Queen Nicki, désormais seule sur le trône du rap féminin depuis que Cardi B semble avoir lâché la course, vient de frapper fort avec la sortie de "Pink Friday 2", qui a réalisé un véritable carton, au point que le Billboard ait menacé de lui retirer des ventes (pourtant bien réelles). Un disque disponible en plusieurs éditions, sur lesquelles les fans se sont jetés, et qui contient quelques bangers dont on a hâte de voir ce que Nicki Mina va en faire sur scène. "Red Ruby Da Sleeze", ou encore l'inévitable "Super Freaky Girl", dont les chorégraphies promettent d'être folles, mais aussi peut-être de vrais moments de kickage dont elle est la seule capable. La dernière fois que Nicki était venue en France sur une telle scène, c'était en 2019, la prochaine fois, ce sera en juin, et on y sera sûrement !

"Nouvelle Ecole" saison 3, mi-2024

Après le carton de la saison 1, la saison 2 était attendue au tournant, et Netflix a encore produit un gros succès. Mais désormais, tout est à reconstruire lors de la saison 3 de "Nouvelle Ecole", puisque deux membres du jury ont été changés. Niska et Shay, c'est "Allez, dehors!", comme le rappait Fresh en saison 1, place désormais à SDM et... Aya Nakamura ! Tout simplement l'artiste qui a le plus de succès dans la musique française, depuis quelques années désormais. Si on est désormais habitués à voir SDM en interview ou à l'écran, lui qui a toujours été bon client, Aya s'est souvent faite un peu plus discrète dans les médias, et on est incapables de dire quelle attitude elle aura dans ce tout nouveau rôle de jury/coach télévisé. On imagine par contre que son franc-parler va provoquer des réactions, on l'adore d'ailleurs pour ça, et on attend sa prestation avec impatience. On espère également que les choix des juges feront un peu plus l'unanimité parmi les spectateurs, car de nombreux artistes, notamment dans les castings, auraient mérité mieux au vu des prestations offertes par certains candidats en phases finales. La date de sortie n'est pas encore connue, mais habituellement, ça sort autour de mai-juin. En tout cas, cette saison 3 sera probablement le plus gros carton de Netflix France en 2024.