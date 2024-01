50 Cent trolle Diddy avec le morceau d'Uncle Murda

Le Rap Up 2023 fait un peu de bruit cette année !

Les fins d'année sont en général un peu ennuyeuses dans le rap game, car il n'y a plus tellement d'actu. Les grosses stars évitent de sortir des projets, de peur de ne pas faire assez de bruit puisque tout le monde est en vacances, attachés presse et médias inclus. Mais la fin d'année est aussi l'occasion de retrouver ses petits rituels rassurants, comme Jarod qui sort un nouveau freestyle "Termine", ou Uncle Murda qui continue à foutre le bordel, année après année, avec son "Rap Up".

L'édition 2023 du Rap Up était un peu salée, au vu de l'actu très dense qui s'est étalée sur tout 2023. Et on peut dire que le morceau d'Uncle Murda a fait parler, notamment le passage sur Diddy, et les accusations de viol dont il a fait l'objet, notamment de la part de Cassie. A commencer par 50 Cent, qui n'allait pas louper une occasion de se moquer d'une de ses cibles préférées. Le rappeur new-yorkais a reposté un extrait du morceau sur ses réseaux sociaux, dans lequel on peut entendre les paroles assez crues d'Uncle Murda.

"I'm like, did he do it ? Did he drug her? Did he rape her? If You didn't do this shit, Diddy, why did you pay her", entend-on notamment dans la vidéo, ce qu'on peut traduire par : si tu n'as pas drogué et violé Cassie, Diddy, pourquoi l'as-tu payée pour passer un accord à l'amiable et éviter le tribunal ? Une excellente question, qui fait évidemment beaucoup rire 50 Cent, qui s'acharne sur Diddy depuis plusieurs années. On ne peut pas lui en vouloir, et on espère que les rappeurs français ouvriraient autant leur bouche qu'Uncle Murda ou 50 Cent si jamais de telles accusations étaient portées dans le rap FR...