Uncle Murda allume tout le rap game dans "Rap Up 2023"

Le tonton est énervé...

Il y a des petits rendez-vous, des petits rituels qui reviennent chaque année dans le rap, dont on ne se lasse jamais. On pense par exemple aux freestyles de Jarod, "Termine", qui finissent tous les ans l'année en beauté par une grosse séance de découpe. Mais on pense aussi et surtout à Uncle Murda et sa série de morceaux "Rap Up", avec une nouvelle édition chaque année, dans laquelle il résume l'actu du rap game, en n'oubliant pas d'allumer quelques collègues au passage.

Et 2023 ne fait pas exception à la règle, puisque Uncle Murda vient justement de dévoiler son "Rap Up 2023". Un morceau qui fait 6 minutes et dans lequel il allume des cibles un peu inattendues, comme Andre 3000, accusé d'être devenu un "simple" joueur de flûte, qui ne rappe plus un mot dans ses morceaux : "André 3000 finally put some shit out / Honestly, he was better off not putting shit out / I was tryna catch a vibe but I just couldn’t catch the shit / All he did was play flute, I wish he woulda said some shit", peut-on entendre dans le morceau.

Sexy Redd en prend aussi pour son grade, puisque Uncle Murda parle notamment de sa sextape, mais aussi de ses Maladies Sexuellement Transmissibles, en particulier la chlamydia. Il lui conseille notamment de mettre des capotes pour sa prochaine vidéo. Le tonton appelle également Young Thug, un peu plus tard dans la musique, à clarifier le flou autour de Gunna : est-il une balance ou pas? Murda continue en s'attaquant notamment à Jamie Foxx, qui aurait "sniffé de la mauvaise coke, ce qui l'a presque tué".

Uncle Murda parle également de la rupture entre Cardi B et Offset, de Blueface qui aurait couché avec la mère du gosse de Soulja Boy, de Megan et Tory Lanez. Le seul sujet absent dans la vidéo, ce sont les accusations de viol envers Diddy, mais le rappeur a déjà fait savoir qu'il comptait faire un "Rap Up 2023 part. 2". Niveau actu, on peut dire qu'il y a de quoi faire...