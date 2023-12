Rick Ross trolle 50 Cent : il veut racheter le catalogue G-Unit pour 2 millions

Pas sûr que Fifty accepte !

La guerre fait toujours rage entre 50 Cent et Rick Ross, et ça fait bientôt 15 ans que ça dure. Avec de sacrés coups bas, notamment de la part de 50 Cent, qui avait à l'époque interviewé (et même un peu plus que ça...) l'ex-femme de Rozay et mère de ses enfants, pour qu'elle révèle qu'il était un ancien maton, et que son personnage était faux. On croyait que ça signerait la fin de sa carrière, mais Rick Ross n'a jamais autant vendu de disques qu'après ce clash. Depuis, les deux rappeurs continuent de s'insulter régulièrement.

Le clash a même repris de plus belle, après la sortie de l'album de Rick Ross et Meek Mill, qui a fait des ventes un peu "faibles", c'était donc l'occasion pour 50 Cent d'insulter son rival. Mais Rick Ross ne se laisse pas faire, et il tente même de s'attaquer à l'héritage laissé par 50 Cent, après l’aventure G-Unit. Dans une vidéo postée sur les réseaux, on peut entendre Rozay dire : "J'ai lu hier que le catalogue de Young Buck vaut 725 000 dollars. Je suppose que celui de Lloyd banks vaut à peu près pareil, donc je dis, faisons les choses simplement : rajoute moi Yayo par-dessus tout ça, et je t'en donne 1,5 millions. Je n'ai pas besoin de tout le catalogue G-Unit, mais "Beg For mercy"... Faisons simple : je te donne 500 000 en plus pour les masters du morceau. Ça fait donc 2 millions de dolalrs. Je suis en train de faire du business avec le 'génie du mal'".

Une formule de "génie du mal" qui fait écho aux mots employés par Charlamagne Tha God pour parler de 50 Cent. En tout cas, Rick Ross est ouvertement en train de se foutre de la gueule des anciens potes de 50 Cent, qu'il dit pouvoir racheter pour une bouchée de pain (et c'est sûrement le cas). Plus tôt dans la semaine, il s'était d'ailleurs bien moqué de Fifty, en déclarant que presque tous ses business étaient en faillite.