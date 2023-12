Lil Wayne : comment il se transforme complètement pour les featurings

Un autre rappeur prend possession de son esprit !

Comment les génies de la musique font-ils pour créer ? Une question que les gens se posent depuis des centaines d'années, mais pour laquelle on n'a pas de réponse universelle. Par contre, on a déjà eu les témoignages de plusieurs artistes, dans le rap notamment, qui donnent chacun leur recette perso. On sait par exemple que SCH écrivait plutôt la nuit, s'aidant parfois de rhum et de gros teh, quand d'autres se contentent de rentrer en cabine et d'improviser. Comme Jay-Z, selon la légende (on n'a jamais pu vérifier nous-mêmes).

Cette semaine, c'est Lil Wayne qui a dévoilé une des recettes de son succès. Dans un récent épisode de sa Young Money Radio sur Apple Music, Weezy a notamment révélé pourquoi il était aussi fort en featuring : "Dès qu'on arrive sur un couplet, sur un featuring, tu sais déjà que ça va être mortel... C'est un certain... Je vais dire que c'est un 'moi' que j'active pour les featurings, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je ne sais pas qui est ce type, je sais juste que ça le fait à chaque fois", explique Lil Wayne à Tyga.

Il continue avec un peu d'egotrip : "Moi en feat sur un son en train de tout tuer, c'est aussi sûr que Tyga qui sort un hit. Qu'est ce que Snoop disait déjà ? Des enfoirés, on ne rate jamais". Sacré Lil Wayne, un vrai tueur. Il a d'ailleurs profité du moment pour envoyer un petit tacle à Andre 3000, qui a avoué avoir arrêté le rap parce qu'à 48 ans, il n'a plus rien à rapper. Weezy trouve ça "déprimant", et assure que lui a encore plein de choses à dire. Le rappeur va squatter la place encore longtemps !