DJ Snake révèle avoir travaillé avec PNL !

Le featuring le plus attendu?

Si il y a un groupe de rap français qui a le don pour rendre les fans complètement fous sur les réseaux sociaux, c'est bien PNL. Le duo du 91 en a même fait sa marque de fabrique, avec une manière toujours plus mystérieuse de promouvoir chaque album, chaque nouveau son. Mais voilà : depuis "Deux Frères" sorti en 2019, niveau nouveauté, c'est le calme plat. Mais on pourrait bien finir par voir arriver un nouveau morceau avec PNL, tout ça, grâce à... DJ Snake !

Le DJ français, un des plus côtés au monde, a en effet fait une révélation fracassante lors d'une conversation avec ses fans sur son Discord. "J'ai fait un truc avec PNL", a-t-il simplement déclaré. Évidemment, les fans sont devenus immédiatement hystériques, même si de nombreux internautes un peu "haters" ont vite émis des doutes concernant la véracité de ces propos. Ils avancent notamment l'argument de la musique de PNL, pas forcément très compatible avec l'ambiance habituelle sur les sons de DJ Snake.

Un argument pas très solide, puisqu'en 15 ans de carrière, le DJ français aura exploré de nombreux univers musicaux, que ce soit la trap, l'electro, la musique caribéenne, et bien d'autres encore. Là où on a plus de doutes, c'est sur le fait que PNL ait effectivement enregistré de nouveaux morceaux pour "quelqu'un d'autre" (hors d'un de leurs albums), alors que les fans les harcèlent littéralement pour qu'ils donnent une suite à "Deux Frères". En tout cas, si la collab existe vraiment, on a hâte de la découvrir !