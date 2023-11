Juice WRLD bientôt en concert sur Fortnite?

L'artiste est, on le rappelle, décédé en 2019.

Cela va bientôt faire 4 ans que Juice WRLD est décédé, en décembre 2019, à cause d'une overdose de stupéfiants. Le rappeur venait d'atterrir à Chicago en jet privé et s'apprêtait à se faire fouiller par les douanes. On ne sait pas si c'est simplement le stress, ou la volonté de faire disparaître les pilules pour les cacher à la douane, mais il en a visiblement trop pris, avec une issue tragique. Depuis, sa popularité n'a jamais faibli et il continue d'être un des artistes les plus écoutés sur Spotify.

Et son héritage posthume va continuer d'être exploité encore un bout de temps. On se rappelle notamment des deux albums posthumes sortis en 2020 et 2021, ainsi qu'une réédition en 2023. Pour ceux qui sont toujours fans du rappeur, sachez que vous aurez encore la chance d'écouter sa musique, mais cette fois... dans Fortnite ! "Lucid Dreams", un des plus gros succès du rappeur, apparait en effet dans le teaser dans la nouvelle saison de Fortnite, la "OG Season" qui marque le retour de la map originelle du jeu.

Juice WRLD devrait donc être mis à l'honneur dans le jeu vidéo via un concert virtuel, même si la date n'a pour l'instant pas été annoncée. On se rappelle que Fortnite avait déjà tenté l'expérience, mais avec des artistes bien vivants, comme Travis Scott et Aya Nakamura. Le fait d'utiliser les images de quelqu'un de mort pour animer son jeu, est une idée qui ne risque pas de plaire à tous les fans. D'autant que certains avaient déjà envoyé des menaces de mort à son producteur pour qu'il arrête de sortir des albums posthumes...