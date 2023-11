Damso : "Beyah" arrive en 2025, "QALF" est de retour

Beaucoup d'actu du côté de Damso.

Damso avait un peu rendu triste tous ses fans, en annonçant qu'il comptait prendre une pause dans le rap game. On sentait que l'artiste avait besoin de s’éloigner du showbiz, mais quand il annonce sa pause, on est plusieurs à penser qu'il ne reviendra jamais, ou dans très longtemps, de manière plus confidentielle. Mais le Belge est un homme de parole, et son public semble déjà lui manquer. La preuve, il annonçait il y a quelques jours qu'il sortirait bien un album après son "break".

Un album dont on connaît le nom, "Beyah", qui a été dévoilé sur les versions vinyles de "QALF". On en savait moins, en revanche, à propos de la date de sortie de ce prochain projet annoncé. Mais c'est désormais officiel : "Beyah" sortira en 2025, comme Damso l'a fait savoir d'une manière surprenante. Après avoir retiré "QALF" et ses redditions comme "QALF Infinity" de toutes les plateformes, il a remis tous ses albums d'un coup en ligne. Mais il a changé deux, trois détails, comme la cover des projets, qui est désormais remplacée par un papier blanc sur lequel est écrit : "BEYAH 2025, merci de bien vouloir patienter", mais aussi l'ordre des morceaux.

🚨🚨 OFFICIEL



L’album « BĒYĀH » de DAMSO sortira en 2025 !



L’artiste a de nouveau upload QALF sur les plateformes avec une nouvelle cover.



« BĒYĀH 2025



Merci de bien vouloir patienter » pic.twitter.com/qAA9k7fGfy — RAPLUME (@raplume) November 5, 2023

Vu que c'est demandé très gentiment (et d'une manière très originale) de la part de Damso, on imagine que le public va s'exécuter, et patienter. Et pour les aider à patienter, il a également rajouté quelques versions live dans les rééditions de "QALF" dispo en streaming. En tout cas, l'annonce confirme donc que Damso sera bientôt de retour, dans moins de deux ans, et aussi que c'est un petit génie de la comm' qui sait comment faire grimper l'attente autour de ses albums.

🚨OFFICIEL



DAMSO annonce la sortie de son PROCHAIN album « BEYAH » pour 2025 !



L’artiste vient de rajouter QALF : infinity sur les plateformes avec les versions live ! pic.twitter.com/2JGA6pLTE0 — Kultur (@Kulturlesite_) November 5, 2023