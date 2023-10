Niska : son appel à la paix dans le monde enflamme les réseaux

Le rappeur a envoyé un très beau message.

L'actualité a rarement été aussi sombre, inquiétante et triste que ces derniers temps, que ce soit au niveau local ou international. Des jeunes qui meurent tués par la police, des attentats contre des professeurs, l'Ukraine à moitié détruite, des conflits armés dans plusieurs pays d'Afrique (Soudan notamment). Et récemment, on a encore grimpé d'un cran, avec l'attaque du Hamas contre Israël, et la riposte israélienne, en visant à chaque fois les civils... Les hommes de pouvoir se sont donnés le mot pour multiplier les conflits, et ce sont encore les populations qui trinquent. Et si, il y a quelques temps, Rohff se plaignait par exemple de ne pas voir assez de rappeurs prendre position, certains osent le faire, comme Niska.

Et quand ils le font, ça mérite d'être souligné, surtout que Niska a une aura médiatique assez grande et ça n'est pas facile de prendre la parole sur ces sujets quand on a une large fanbase. Alors qu'il était en Guinée pour un concert, le rappeur a pris la parole sur scène en envoyant à la foule un message de paix assez poignant :

"Un message de paix pour notre continent. Une pensée à tous nos frères et à toutes nos sœurs au Sahel qui meurent tous les jours. Toutes les femmes qui se font violer là-bas. Tous les gens qui se font agresser. Une pensée pour tous nos frères et sœurs en RDC, au Congo, dans mon pays. Nos frères et sœurs qui souffrent en Tunisie. Qui se font expulser. Toutes ces images que l’on voit sur Internet. Il faut le dire, il faut le dire. Nos frères et sœurs qui souffrent au Soudan. Nos frères et sœurs qui souffrent en Palestine. Nos frères et sœurs qui souffrent en Chine, les ouïgours. Un message de paix. Que Dieu entende toutes nos prières. Aimons-nous vivant la famille. Aimons-nous vivant c’est important".

Un message que Niska a ensuite reposté sur Instagram et qui a été relayé des dizaines de fois sur les réseaux. Un appel à l’apaisement et à l'amour, c'est peut-être ce dont on avait besoin, pour contre-balancer tous ceux qui viennent déverser leur haine et leur peur sur les plateaux de télévision, en France et ailleurs.