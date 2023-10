Rohff allume la nouvelle génération de rappeurs

Une génération qui manque de quelque chose selon Housni...

Le monde ne s'arrête malheureusement pas de tourner. Après plusieurs mois à être hypnotisés par ce qui se passe en Ukraine et en Russie, l'attention de la presse mondiale s'est tournée vers ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, où, après une attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, le gouvernement israélien a décidé de répliquer au centuple, en envoyant ses troupes directement dans la bande de Gaza et en faisant des milliers de morts. Une actualité bien sombre, qui a apparemment touché quelques rappeurs en plein coeur, dont Rohff.

Et s'il y a quelques artistes, comme Ademo ou encore Booba, qui ont pris position publiquement, de nombreux rappeurs français se font remarquer par leur silence. Et Housni a tenu à leur faire passer un message plutôt salé via plusieurs stories Instagram, retranscrites par Gentsu : "Le rap devient une musique de satanistes toxicos mythomanes vendus. Sans âmes, sans valeurs morales, sans principes, sans co**lles, sans vérités. Le peuple peut crever y aura pas un mot. Aucunes prises de positions, qui ne dit mot consent ! La neutralité est la sœur jumelle de la trahison ! Vu que c’est pas dans les clauses du contrat. On ferme sa gu**le hein ? ils ont réussi à retourner notre arme d’expression contre notre tempe. Attali l’avait dit il faut les embourgeoiser ils n’auront plus la force ni l’envie de se battre pour une cause noble ni de dire un mot pour les opprimés. Voilà qui est fait. Bravo les vaillants".

Dans une autre story, il déclare : "Les rappeurs français qui jouent la street devant les caméras mais qui prennent pas position et soutiennent pas le peuple le plus opprimé du monde, vous avez peur de qui? De quoi ? Votre carrière ? Ben alors la street ou pas la street? Portez vos co*illes c'est un droit humain ! Votre silence est assourdissant. Exprimez votre lbre-arbitre. On vous intimide? Lol, appelez nous 06 94 94 94 94".

On comprend donc bien son point de vue : Rohff estime que c'est dommage de voir de moins en moins de discours politisés dans le rap actuel, où très peu d'artistes prennent des positions fortes. Si on est plutôt d'accord avec lui concernant le constat d'un rap qui ne parle quasiment plus des problèmes de société, on n'incitera cependant pas tout le monde et n'importe qui à prendre position sur cette question précise du conflit Israélo-Palestinien. Certains n'ont tout simplement pas les "armes intellectuelles" pour rentrer dans un combat politique sur les réseaux avec des milliers de trolls.

Mais ne nous voilons pas la face : à part concernant les violences policières, et quelques déclarations timides sur les retraites, on n'entend plus beaucoup les rappeurs s'impliquer dans un combat politique... A une époque où ça semble pourtant plus important que jamais.