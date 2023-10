Sadek en garde à vue après un accident

Aucune victime n'est à déplorer.

Sadek avait annoncé qu'il était désormais un nouvel homme, après ses histoires avec la justice, notamment au moment de son altercation avec l'influenceur Bassem. Nouveau mindset, et nouvelle hygiène de vie au programme, pour le rappeur qui avait notamment perdu beaucoup de poids en 2022/2023. Malheureusement, ce nouveau mindset ne l'aura pas protégé des accidents de parcours. En effet, le rappeur a été placé en garde à vue dans le commissariat du 10ème arrondissement.

Sadek a été interpellé après un accident de voiture, qui aurait eu lieu, selon les informations dévoilées par Le Parisien, ce matin à 9h sur le Boulevard de la Villette. Deux voitures seraient rentrées en collision, et l'un des deux conducteurs aurait pris la fuite à pieds, pendant que l'autre chauffeur avertissait la police. La patrouille arrivée sur les lieux a placé le premier individu en garde à vue, et il s'agit finalement de Sadek, qui aurait été, toujours selon les infos du Parisien, contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants.

Le juge disposerait encore d'une journée pour décider des suites qu'il donnera à cette affaire, qui, on l'espère, ne renverra pas Sadek derrière les barreaux. Le rappeur avait confié plusieurs fois en interview lutter pour vaincre ses propres démons, afin de devenir un meilleur homme, et on lui souhaite de continuer ce combat et de le gagner. Il s'agirait là de sa deuxième incarcération après celle de 2020, qui avait fait suite à l'affaire Bassem.