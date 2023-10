Dadju et Tayc en plein clash !

Le clash le plus inattendu de l'année.

Si les clashs sont monnaie courante dans le rap, que ce soit en France ou aux States, ils avaient l'air d'être un peu plus rares dans le RnB par exemple, où la musique est moins tournée vers la compétition et l'ego. Mais visiblement, on se trompait, et à l'image d'un Chris Brown aux USA, en France aussi, nos chanteurs de RnB peuvent montrer les crocs quand quelque chose ne leur plait vraiment pas. C'est ce qui est en train d'arriver en ce moment à Dadju et Tayc, qui semblent être en plein clash.

Le Web a commencé à s'affoler lors de la journée d'hier, pendant laquelle il y a eu des échanges de stories Instagram entre les deux artistes qui dominent actuellement el RnB français. C'est visiblement Tayc qui a ouvert les hostilités, en écrivant "Utilise le terme 'prince' ou 'gentlemen' autant que tu voudras pour te définir... Mais ici on connait ton vrai visage. L'humain me répugne", peut-on même lire dans une deuxième story. Il y a aussi une vidéo de Tayc sur scène qui circule, dans laquelle il déclare : "On n'a pas eu besoin de grand frère pour arriver là nous", faisant évidemment référence à Gims, frère de Dadju.

🚨Tayc en sortie de scène : «On a pas eu besoin de grand frère nous.»



Message visé? pic.twitter.com/luADJkPfJE — MARJINAL©️. (0) (@BeMarjinal) October 12, 2023

La réponse de Dadju n'a évidemment pas tardé, via le compte Instagram d'Indifférence Prod. "Utilise les réseaux pour essayer de nous expliquer ce qu'est un prince ou un gentleman... Nous ici, on sait, on se sait et on te connaît... Au final un Roi il n'en restera qu'un". Si on sait très bien à qui sont dirigés ces messages, on trouve tout de même curieux d'utiliser les réseaux pour montrer à tout le monde qu'il y a un clash, mais en restant très évasif et sans rentrer dans le vif du sujet. Car si ça utilise des grands mots, personne ne prend la peine d'expliquer de quoi il parle, on a donc juste l'impression d'assister à une querelle d'ado, en compétition pour lâcher le meilleur proverbe.

Il se passe un truc de fou là entre Dadju et Tayc pic.twitter.com/eUJ2y8eHTh — LeFossoyeur (@fossoyeur_le) October 11, 2023

Dans un dernier tweet, Dadju continue encore sur cette lignée, où ça envoie des grandes punchlines pas très claires : "Tout les enfants se rebellent un jour... Après ils se rappellent qui est qui et ca redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste c'est du cinéma". On est bien d'accord, pour le moment ça ressemble plus à du cinéma qu'autre chose...