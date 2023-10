Kery James et l'argent dans le rap

Tonton Kery n'est pas dupe...

Kery James a encore créé l'événement dans le rap game en cette fin d'année, avec la sortie de son film "Banlieusards 2" sur Netflix, le 27 septembre dernier. Un film à ne pas manquer si vous êtes fans du rappeur, car il est dans la continuation de ce qu'il rappait dans ses textes il y a 15 ans déjà. Et encore une fois, le succès est au rendez-vous pour Kery, puisque le film s'est hissé à la première place des tendances sur Netflix. Le volume 1, toujours dispo, s'est lui offert une seconde jeunesse en remontant à la cinquième place 4 ans après sa sortie.

Évidemment, une sortie de film ne va pas sans tourner des médias pour en faire la promo. Kery James est notamment passé voir LeChairman sur sa chaine Oui Hustle, où ils ont discuté de beaucoup de sujets, comme ses relations avec sa famille, avec la Mafia K'1 Fry, mais aussi la question de l'argent dans le rap. A ce propos, l'ancien a déclaré : "Très longtemps, j'ai pas vécu avec le rap. Pendant très longtemps, même pendant que j'étais exposé. Alors à l'époque d'Ideal J, non. Absolument pas. Quand on allait en concert, je me rappelle, on avait fait un concert en Suisse. Avant et après le concert, on faisait du trafic", déclare-t-il.

Il continue sa mise en garde : "Il y a beaucoup de gens qui se font des illusuions sur ce que ça peut rapporter", dit-il, tout en reconnaissant que le marché du rap a changé. "Alors le marché, il a un peu changé aujourd'hui, mais il ya quand même beaucoup d'excès quoi. Il n'y a pas autant d'argent que ça dans le rap. A écouter certains rappeurs, on dirait qu'ils sont dans le pétrole quoi", termine-t-il en souriant.

Kery James va même plus loin, en parlant de sa toute première tournée avec Ideal J, pour laquelle il n'était pas producteur. Une tournée pour laquelle il n'aurait pris que 500 euros à l'époque. On comprend mieux pourquoi certains artistes cherchent à diversifier leurs sources de revenus !