YNW Melly accusé de subornation de témoin

Le genre de truc qui coûte cher...

On aura rarement vu un feuilleton judiciaire aussi long et aussi compliqué que celui qu'est en train de vivre YNW Melly. Le rappeur de Floride est accusé depuis 2019, il a été arrêté pour cela la même année. Le procès avait été repoussé trois fois en 2022, avant d'avoir lieu, puis d'être annulé en 2023 car le jury n'arrivait pas à se mettre d'accord sur sa culpabilité. Ce qui n'a pas empêché le juge de rejeter à plusieurs reprises sa demande de libération sous caution, preuve que la justice a l'air sérieusement convaincue de sa culpabilité.

Mais cette semaine on a eu droit à un nouveau rebondissement. D'après XXL, la justice vient de rajouter la charge de subornation de témoin à celles qui pesaient déjà sur le rappeur dans cette affaire de double meurtre. Selon un document consulté par le média américain, YNW Melly et son pote YNW Bortlen sont tous les deux accusés d'avoir utilisé un codétenu, pour rentrer en communication par téléphone avec l'ex de Melly et sa mère et les convaincre de ne pas venir témoigner dans cette affaire.

Le document révèle également que Bortlen et le codétenu auraient échangé 60 appels téléphoniques entre Mars et Août 2023, en utilisant différents langages codés pour masquer leurs intentions. Une information qui intervient un mois après qu'on ait appris que l'ex de Melly aurait été (selon elle) menacée d'être arrêtée par la police si elle ne lâchait pas des infos sur le rappeur. Le nouveau procès de YNW Melly débutera le 9 octobre, si il n'y a pas eu d'autre rebondissement jusque là.