YNW Melly : sa demande de caution encore rejetée

Ça ne sent pas bon.

Alors qu'en France, le procès extrêmement long de MHD a pris fin et s'est achevé par la condamnation du rappeur à 12 ans de prison, on part cette fois aux States pour faire le point sur un dossier qui traîne lui aussi depuis très longtemps. Il s'agit du procès de YNW Melly, rappeur de Floride, incarcéré en attente de son procès depuis février 2019, et mis en cause dans une affaire de double homicide sur deux de ses anciens homies, du crew YNW, décédés en octobre 2018.

Un procès avec de nombreux rebondissement (en même temps, en 4 ans il se passe des choses...), dont le dernier, il y a quelques semaines, s'était soldé par une annulation et un report de son procès. Le jury n'avait visiblement pas réussi à se mettre d'accord sur la culpabilité ou non de YNW Melly, qui est donc retourné en prison le temps que la défense relance un nouveau procès. Et ça ne va pas changer, puisque sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution en attente du procès a été rejetée par le juge John Murphy.

"Après avoir soigneusement étudié le dossier, cette Cour a trouvé que le procureur a apporté la preuve que la culpabilité était évidente et que la présomption de culpabilité est grande. L'incapacité du jury à arriver à un verdict unanime ne doit pas nous faire oublier le poids des preuves de la culpabilité de l'accusé", a déclaré le juge. Ça n'est d'ailleurs pas la première fois que les demandes de remise en liberté sous caution sont refusées pour le rappeur.

Ça sent donc très mauvais pour YNW Melly, puisque le juge et le procureur ont l'air fermement convaincus qu'il est coupable, et qu'ils en ont apparemment les preuves. Il ne leur reste plus qu'à la présenter de manière plus convaincante aux jurés pour qu'ils parviennent à un verdict unanime, qui condamnera certainement le rappeur à de longues années de prison.