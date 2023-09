50 Cent allume Lloyd Banks et Young Buck en concert

Fifty se la joue troll pour son dernier concert.

Ça fait plusieurs années qu'on voit beaucoup moins 50 Cent derrière un micro. L'ex-boss du G-Unit s'est transformé en homme de médias, lui qui a offert au monde la série "Power" et toutes les mini-séries dérivées, avec un succès incroyable. Et même si ça va manquer à tous ceux qui étaient jeunes au milieu des années 2000, le clap de fin se rapproche pour Fifty, qui s'éloigne du rap game de plus en plus vite depuis une dizaine d'années. En ce moment, il effectue d'ailleurs son "Final Lap Tour", une tournée au nom évocateur.

Mais même s'il prend de l'âge, Fifty reste Fity : sûr de lui, arrogant même, avec toujours ce même goût pour le clash et la provocation. Et cette semaine, ce sont ses deux ex-potes du G-Unit qui en font les frais, Lloyd Banks et Young Buck. A propos de Banks, il a balancé sur scène pendant qu'il performait : "Vous pensez que c'est quelque chose ? Attendez de voir la tournée de Lloyd Banks", balance le rappeur plein d'humour et d'ironie à un public acquis à sa cause.

Il a ensuite enchaîné en taclant Young Buck : "Attendez de voir "Straight Outta Cahsville", la ville de naissance de son ex-pote. Même des années après, 50 Cent n'a donc pas l'air de vouloir laisser tranquilles ses anciens collègues, qui ont d'ailleurs arrêté de lui répondre depuis un bout de temps. Quand on fait la liste, il ne reste plus grand monde autour de Fifty, à part Dr. Dre et Eminem. Que ce soit Lloyd Banks, Young Buck, The Game, ou encore Tony Yayo, il se sera embrouillé avec la totalité de ses anciens "amis". Ça nous rappelle quelqu'un, dans le rap game français...