Soso Maness : pourquoi il a quitté Twitter

Ça fait plus d'un an qu'il n'y est plus.

Soso Maness n'a pas été le rappeur le plus actif du game pendant la saison 2022/2023. Mais le Marseillais n'est jamais très loin et si vous n'entendez pas parler de lui, c'est sûrement qu'il est en train de préparer quelque chose. Il vient d'ailleurs de sortir un nouveau clip il y a une semaine, "FInish Him". Vous avez aussi pu l'apercevoir au GP Explorer 2 où il s'est classé à la neuvième place, une vraie belle perf, et on se doute que préparer cet événement t'empêche forcément un peu d'aller au studio.

Mais cette semaine, on retrouve le rappeur pour ce qui a participé à sa renommée : ses prises de position bien tranchées et assumées. On se rappelle qu'il avait déglingué "Les Flammes" il y a quelques mois, et cette semaine c'est Twitter qui en prend pour son grade. Invité sur l'émission Pop Corn, Soso Maness a affirmé se "prendre des déferlements de haine sur Twitter, qui ne m'affectent pas forcément. Mais je me dis que dès lors où tu ne vas pas dans un endroit où ils parlent mal de toi, ça n'existe pas".

Il déclare ensuite que "Aller se faire tirer dessus comme ça pour rien, je ne trouve pas ça forcément intéressant". Mais quelques instant plus tard, Soso Maness confie qu'il devrait y retourner dans les prochains jours, probablement dans un but de faire de la promo pour son actualité, sauf que ça fait tellement longtemps qu'il n'y est pas allé qu'il semble avoir perdu son compte. Une chose est sûre, savoir déconnecter des réseaux pendant de longues périodes ne peut vous faire que du bien.