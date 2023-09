Booba relance son clash avec Gims

Et le traite de menteur.

Pas de doute, c'est la rentrée aussi pour Booba. Même s'il ne déserte jamais trop longtemps les réseaux sociaux, il y est revenu en force en reprenant son clash avec Rohff à propos de la dernière soirée UFC qui s'est déroulée à Paris et ne lâche pas Maes. Mais ça ne suffisait pas pour le Duc, habitué à être sur tous les fronts. Alors, il a repris aussi le combat avec Gims, notant que le rappeur de la Sexion d'Assaut avait reporté en toute discrétion son concert prévu à la Paris Défense Arena dans un tweet moqueur où, effectivement, on peut lire que le show prévu le 7 mars 2024 est maintenant programmé au 14 décembre de la même année. Forcément, le Duc n'a pas pu faire autrement que d'ironiser et s'est demandé ce que devenait aussi le concert de Gims prévu en Égypte devant les pyramides.

@GIMS c'est compliqué hein! Tu devrais faire un concert aux pyramides. Tu reportes pour quelle raison?