Post Malone : son incroyable transformation physique

Le rappeur a beaucoup perdu de poids.

Qu'on l'aime ou pas, Post Malone a su s'imposer comme un artiste incontournable de l'autre côté de l'Atlantique, et à s'exporter dans le monde entier. Sa musique, qui fait la part belle aux émotions et aux mélodies, se rapproche parfois un peu plus du pop-rock que du rap, mais il est extrêmement polyvalent et mène sa carrière d'une main de maître. Mais c'est aussi un artiste écorché vif, et les nombreuses rumeurs autour de sa consommation d'alcool ou de drogues se sont multipliées ces dernières années.

On ne sait pas si elles sont vraies, mais quoiqu'il en soit, Post Malone semble avoir complètement remis de l'ordre dans sa vie, comme en témoigne sa nouvelle apparence physique. En effet, le rappeur a révélé en interview avoir perdu 55 livres, soit l'équivalent de 25 kilos, en quelques mois. La raison principale est qu'il a quasi-complètement arrêté les sodas, tout en multipliant les concerts (pendant lesquels il se donne beaucoup sur scène) et est donc passé de 108 kilos à 84 en très peu de temps.

Une perte de poids impressionnante qui a d'ailleurs commencé à inquiéter certains internautes, au point que Post Malone a dû les rassurer via un post Instagram. Le rappeur explique que depuis qu'il est devenu père, il a stoppé les sodas et s'est mis à mieux manger, pour pouvoir "être là pendant longtemps pour ce petit ange", comme il le dit dans son post. L'artiste précise aussi qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de toute sa vie. On lu souhaite que ça dure le plus longtemps possible !