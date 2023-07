Booba visé par une plainte de Tanguy David pour racisme

Les choses prennent une drôle de tournure.

Alors que le rap game FR est un peu en vacances, sans trop de grosses sorties ou de grosses actus, Booba continue de pratiquer son passe-temps préféré sur les réseaux sociaux, à savoir : faire chier tout le monde. Et il y arrive très bien, comme en témoigne ses récentes sorties sur Dinos ou Jean Messiha. Cette semaine, c'est avec Tanguy David, l'ancien soutien d'Eric Zemmour, que le Duc s'est embrouillé. Sauf que cette fois, ça pourrait lui coûter plus cher que prévu.

Si les rappeurs avec qui Booba s'embrouille habituellement ne portent généralement pas plainte, par soucis de street cred, ça n'est clairement pas le cas du militant politique d'extrême droite, qui a porté plainte pour provocation à la haine raciale et injures en raison de l'ethnie. En cause, un tweet de B2O dans lequel il déclare, en parlant de Tanguy David, "Ce negro me fascinera toujours". Tanguy David est d'ailleurs très actif à propos du rap game ces derniers jours, puisqu'il s'en est également pris à Freeze Corleone pour les paroles de son dernier morceau en date.

Par la voie de mon avocat, je dépose plainte contre Élie Yaffa (qui se fait appeler Booba) pour « provocation à la haine raciale » et « injures en raison de l’ethnie ».



Un signalement a été effectué sur la plateforme Pharos du ministère de l’Intérieur ce matin. pic.twitter.com/SJTAR8Fcbg — Tanguy David (@tanguy_france) July 28, 2023

Ça n'est pas la première fois que Booba et Tanguy David s'insultent via réseaux interposés, et au vu de la mentalité des deux hommes, ça n'est sûrement pas la dernière non plus. Toutefois, on imagine mal la justice prendre cette plainte au sérieux. Affaire à suivre!

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois. ⤵️ pic.twitter.com/qe0xrpgfBP — Tanguy David (@tanguy_france) July 28, 2023