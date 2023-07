SCH et Soso Maness participeront au GP Explorer 2

La grosse news de la semaine.

Hier soir avait lieu un énorme événement pour les fans de rap français, et encore plus pour les fans Marseillais : SCH tenait son tout premier concert au Stade Vélodrome, l'enceinte mythique qui accueille habituellement les matchs de l'OM, club de coeur du S. Un Vélodrome plein à craquer devant lequel le rapper a fait le show sans trembler, avec une efficacité à toute épreuve. Si "Autobahn", dernier album en date du rappeur, était à l'honneur, quasiment tout le répertoire de "Götze" a été joué.

Mais le public ne s'attendait sans doute pas à l'énorme nouvelle qui est tombée pendant le concert, et qui reste d'ailleurs bien dans le thème de "Autobahn" et des sports motorisés. Cette nouvelle, c'est Squeezie, Youtubeur numéro 1 en France, qui est venu l'annoncer lui-même sur scène au volant d'une F4 : SCH sera un des participants du GP Explorer 2, cette compétition automobile organisée par Squeezie entre plusieurs influenceurs / créateurs de contenu, et qui se déroule sur le mythique circuit des 24H du Mans.

SCH ne sera pas seul puisque dans son écurie, il sera épaulé par Soso Maness, qui est devenu avec les années probablement son meilleur pote dans le game. Les deux rappeurs défendront les couleurs de Marseille et on a hâte de voir leurs performances au volant. L'événement aura lieu le 9 septembre et cette deuxième édition s'annonce déjà encore plus énorme que la première. On ne sait pas qui a bien voulu sponsoriser nos deux têtes brûlées du 13, mais merci à eux car ça risque de nous offrir un des plus grands moments d'entertainment de toute l'histoire du rap game FR.

Bonne chance à eux, en espérant les voir réaliser de bonnes performances !