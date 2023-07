Booba félicite SDM... et allume Dinos

Il ne s'arrête pas.

L'ambiance continue de se détériorer entre Booba, et Dinos et son équipe, depuis la cérémonie Les Flammes qui a visiblement toujours du mal à passer. Une cérémonie à la fin de laquelle Dinos a fini par être récompensé alors que SDM, artiste signé chez Booba avec un succès commercial assez fort, n'avait lui pas eu les trophées attendus. Depuis le Duc ne cesse de s'attaquer à Dinos, ainsi qu'à toute sa team, notamment Oumardinho son manager. Et cette semaine, il a l'air d'humeur à troller...

Le patron du 92i a en effet pris son compte Twitter pour poster un screen du classement du Top Titres sur Spotify. Screen sur lequel on voit SDM trôner à la première place avec "Bolide Allemand", un single qui marche décidément très bien. Dans son tweet, on peut lire une phrase pour féliciter SDM et son album "Liens du 100", mais aussi "Il est où Dnos?" suivi d'emojis qui pleurent de rire, une manière de dire que les trophées décernés aux Flammes ne représentent peut-être pas la réalité du game.

Une attaque de plus de Booba envers les Flammes, Dinos et sa team, on dirait que le Duc est toujours en colère depuis la cérémonie. On n'aurait jamais cru que les rappeurs français seraient aussi énervés de ne pas recevoir de prix, eux qui ont toujours compris que les cérémonie de récompenses, ça n'était pas trop leur monde. En tout cas, Les Flammes ont subi de nombreuses critiques, mais aucune alternative n'a été proposée pour le moment par aucune des personnes du rap game...