6ix9ine interdit de séjour à Puerto Rico ?

Tekashi fait face à des menaces de mort.

Suite à diverses menaces de mort, la police portoricaine a déconseillé à 6ix9ine de se rendre sur le territoire. Un avertissement qu’il semble avoir pris au sérieux…puisqu’il a bel et bien atterri à Puerto Rico !

6ix9ine semble être l’artiste le moins apprécié du game. Depuis qu’il a passé un accord pour réduire sa peine dans l'affaire des Nine Trey Gangta Bloods, la réputation de "snitch" le poursuit. Il faut dire que l’artiste n’a rien pour arranger son cas, multipliant les provocations et assumant pleinement son statut de balance. L'artiste semble être accro aux caméras et aux polémiques. S’il ne se met pas en danger en dévoilant sa localisation et affichant sa fortune sur ses réseaux, il tease un morceau provocateur dans lequel il parle des balances, suscitant de nombreuses réactions sur la Toile. Puis comment ne pas oublier le clip qu’il avait dévoilé juste après son agression dans une salle de sport afin de surfer sur le buzz de celle-ci. Les frasques de l’artiste sont donc nombreuses, mais cela ne lui fait pas oublier sa carrière musicale pour autant.

Tekashi avait évoqué sa volonté de se rapprocher de ses origines latines et avait même dévoilé un album 100% reggaeton, le 16 juin dernier. C’est probablement pour cette raison qu’il est invité à performer lors des Youth Awards, qui se déroulent à Puerto Rico ce jeudi 20 juillet. Mais, c’était sans compter sur l’intervention de la police.

Selon plusieurs médias portoricains, le commissaire Antonio Lopez Figueroa aurait demandé à l’organisateur de la cérémonie, Univisión network, de déprogrammer 6ix9ine suite aux menaces de mort émises à son encontre. En effet, les autorités ne sont pas en mesure de l’empêcher de se rendre sur le territoire et ne peuvent pas non plus fournir une sécurité nécessaire à sa protection. Cependant, 6ix9ine n’a pas réagi aux avertissements de la police, ni même aux menaces et a continué de faire la promotion de l’événement. Sur Instagram, le rappeur a même partagé en story son arrivée à Puerto Rico à bord de son jet privé. Dans une seconde story il a également commenté : "Je suis à Puerto Rico, les rumeurs ne sont pas vraies".

Visiblement, ce ne sont pas de potentielles menaces de mort qui vont arrêter 6ix9ine.