Travis Scott : l'Egypte refuse son concert aux pyramides de Gizeh

Le syndicat des musiciens égyptien est vent debout.

On attend "Utopia", le nouvel album de Travis Scott avec impatience. Pour révéler au monde ce nouveau projet, le rappeur a vu les choses en grand avec un concert au pied des pyramides de Gizeh en Egypte. Enfin, ça, c'est la théorie. En vérité, les autorités égyptiennes n'ont pas donné leur autorisation et ne compte pas le faire. En effet, les seuls concerts autorisés dans ce cadre grandiose ne peuvent être autorisés qu'à la condition qu'ils ne "sapent pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien" comme l'a rappelé le syndicat des musiciens d’Égypte qui refuse donc la tenue de ce show. Dans un communiqué, le syndicat a précisé :

"Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et des positions de l’artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu’il pratique et qui vont à l’encontre de nos traditions [...] Sur la base de recherches et d’informations documentées concernant des rituels étranges lors des concerts de Travis qui sont incompatibles avec nos valeurs et traditions sociétales authentiques, le conseil d’administration a décidé d’annuler la licence délivrée pour organiser ce type de concert qui contredit l’identité culturelle du peuple égyptien."

Cette décision intervient alors que d'autres artistes ont déjà pu donner des concerts aux pieds des pyramides. On se souvient d'IAM évidemment mais aussi des Black Eyed Peas en octobre 2021.

Mais cette prise de position arrive aussi dans un contexte politique particulier en Egypte car le syndicat est effectivement entré en lutte contre les musiques urbaines égyptiennes, rap en tête. Dans ce cas, pas de raisons de faire preuve de mansuétude pour un rappeur, même une star mondiale comme Travis Scott. L'Egypte lutte également contre ce qu'elle considère comme une réécriture de son histoire et s'oppose aux des mouvements afro-américains qui revendiquent une filiation avec les pharaons.

Dans les autres raisons données pour annuler ce show, la sécurité du public a été évoquée alors que le drame d''Astroworld reste encore dans toutes les mémoires.

Le Dr Mohamed Abdullah du Syndicat des musiciens et cité par Egypt Today, a déclaré :

"En ce qui concerne le concert prévu le 28 juillet dans le quartier des Pyramides à Gizeh par le rappeur américain Travis Scott, le Syndicat des musiciens, en tant qu'entité responsable de la délivrance des licences pour les concerts de musique et de chant en Égypte, en coordination avec le ministère égyptien de la Culture représenté par l'Autorité de censure pour les œuvres artistiques et le ministère du Travail, souligne la nécessité de prendre en compte les aspects de sécurité et d'obtenir les approbations des autorités compétentes en tant que priorité absolue lors de l'organisation de concerts. Il s'agit d'assurer la sécurité et la protection du public."

Live Nation qui organise et produit l'événement a donné une version totalement contraire, assurant que le show serait maintenu dans une déclaration à Billboard.

"Il n'y a eu aucun changement dans l'émission de Travis Scott en Égypte ; tout rapport contraire est faux. Nous avons hâte de célébrer l'Utopie avec vous en Égypte !"

Si les Américains y croient encore, le projet a clairement du plomb dans l'aile et on a du mal à croire qu'il se fasse vraiment.