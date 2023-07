6ix9ine tease un son sur les balances, la Toile réagit !

Il a oublié sans doute qu'il en était une grosse...

Evidemment, personne n'a jamais dit que 6ix9ine était facile à suivre. Au contraire, il est même sans doute totalement fou. Mais, le plus dingue sans doute, c'est qu'il repousse sans cesse les limites de cette folie. En effet, alors qu'il est lui-même une balance patentée, il a lui-même reconnu qu'il avait mouchardé pour réduire sa peine de prison, il vient de publier sur ses réseaux sociaux un extrait d'un nouveau titre qui s'en prend... aux balances... Si on résume, il fait un son où il se clashe lui-même... Lunaire !

Samedi 15 juillet, le rappeur controversé s'est rendu sur son compte Instagram où il a donné aux fans un aperçu du titre sur lequel il travaille actuellement. Dans cet extrait, 6ix9ine s'en prend aux snitchs, aux mouchards, à ceux qui aident la police. Il rappe notamment :

"If you see the cops, n-gga/ Shhhh, don’t make it hot"

Des paroles qui sont donc en totale contradiction avec sa propre situation et sa réputation dans le rap game lui qui est considéré comme la plus grosse balance du rap américain. Mais il ne se démonte pas et écrit :

"TU AS DÛ OUBLIER QUI DIRIGE CE GAME EN ANGLAIS ? Je dois être numéro un dans les DEUX LANGUES ! Laisse-moi te montrer ce qu'il te manque."