50 Cent parle du phénomène Eminem et de ses ventes

Les chiffres sont impressionnants.

Si 50 Cent n'a pas sorti un morceau de rap impactant depuis quasiment 10 ans, il reste une personnalité très appréciée et respectée dans le game. Déjà parce qu'il est costaud et que pas grand monde n'a envie de lui chercher des embrouilles, mais aussi parce que son succès a été remarquable, et qu'il continue d'écrire sa légende à travers diverses productions, notamment des séries à succès comme "Power" et ses dérivés. Cette semaine, le taulier new-yorkais a été pris d'un petit relent de nostalgie.

En effet, 50 Cent a partagé sur Instagram des images qui parlent des albums de rap les plus vendus dans l'histoire du Rap US. Sur la première slide, on voit les disques qui ont fait les plus grosses ventes en 1ère semaine, et on retrouve deux albums d'Eminem et "The Massacre", de Fifty, suivis par Lil Wayne et Drake. Sur la deuxième image, on voit le classement des albums de raps sortis en 2000 qui sont les plus streamés, un indicateur important qui montre comment les albums durent dans le temps.

Et à ce jeu là, c'est encore Eminem qui occupe la quais totalité des places du top 10, puisque ses albums se placent en position 1, 3, 4, 6, 8 et 9. Une ultra-domination des charts de la part de Slim Shady, bien soulignée par son pote 50 Cent dans la légende du post : "Ce qui est drôle c'est qu'il n'y a qu'Eminem qui a vendu plus que moi. J'ai rendu les rivaux tellement mal à l'aise qu'ils ne veulent pas s'en rappeler, lol".

Il est vrai qu'au vu des chiffres, on peut dire que 50 Cent et Eminem, deux grands potes, auront vraiment traumatisé le rap game pendant 10 ans, en ne laissant quasiment aucune place aux autres. Une sacrée performance, toujours inégalée pour le moment.