Heuss l'Enfoiré : comment Soolking et Sofiane l'ont fait rentrer dans le game

Les Affranchis ont fait le boulot.

Heuss l'Enfoiré s'est payé un gros come-back avant l'été, avec la sortie d'un tout nouvel album, attendu de très longue date. Le projet s'appelle "Chef d'Orchestre" et il succède à "En Esprit", sorti en 2019. 4 ans d'absence donc, avec seulement quelques hits entre temps (dont un avec Gradur), et quelques featurings un peu plus discrets, qui font que Heuss semblait être un peu sorti des têtes d'affiche du Rap Game. Mais il est de retour en pleine forme, et pour son nouvel album, il multiplie les apparitions promo.

On l'a notamment vu en interview avec Mehdi Maizi dans "Le Code", sur Youtube. Ça a notamment été l'occasion d'aborder la manière dont il avait vécu son incroyable succès (l'album de 2019 est un carton en tous points de vue), mais il a aussi raconté comment il avait fini par rentrer vraiment dans le rap game, dont il se tenait plutôt éloigné à l'époque. "Je ne connais pas Fianso, je ne connais aucun rappeur", raconte Heuss l'Enfoiré. "Le seul rappeur que je connais c'est Guizmo, mais aussi Soolking".

"C'est Soolking qui m'appelle un jour et qui me dit 'Tu as déjà vu Rentre dans le cercle ?' et je dis oui. Il me dit 'Je suis avec les gars là, et je veux que tu viennes pour l'épisode 5'. Moi, je viens de regarder l'épisode 3 là et je suis dans mon bigo et je me dis : waouh l'épisode 5 là-dedans ?", termine Heuss à propos de ses débuts. Finalement, il a accepté l'invitation et on peut dire que c'était une bonne idée : en plus de l'avoir lancé dans le game, ça lui a permis de rencontrer Fianso, et la suite appartient désormais à l'histoire !