Tony Yayo s'embrouille avec Ice Cube à cause de Biggie

Notorious continue de faire parler de lui.

Ce weekend, c'est visiblement le weekend des légendes disparues du rap US! On vous parlait il y a à peine quelques minutes de Tupac, et de la possible arrivée d'un nouvel album posthume produit par un de ses anciens DJ. Mais cette fois, c'est du côté de son grand rival, Notorious B.I.G., qu'on va regarder. Un rappeur qui lui aussi continue de fasciner, même 30 ans après sa mort, comme en témoigne son faux concert monté dans le Metaverse ou encore les nombreuses actualités à son sujet, malgré un décès qui commence à dater.

La légende de la East Coast est même la source d'une embrouille entre Tony Yayo, ex-membre du G-Unit, et Ice Cube, légende de NWA. C'est Tony Yayo qui a ouvert les hostilités lors d'une interview dans laquelle un de ses interlocuteurs a osé dire que Ice Cube était meilleur que Biggie en story-telling : "Donc t'es en train de me dire que Ice Cube raconte mieux les histoires que Biggie ? Tu as un putain de bug, mec, t'es devenu complètement fou", a déclaré Yayo, visiblement énervé qu'on touche à la légende de la côte Est.

Mais évidemment, Ice Cube n'allait pas non plus laisser passer ça. Lors d'une interview pour DJ Whoo Kid, le Cube a expliqué : "J'ai écrit des morceaux pour Eazy et NWA. Et regarde quand on parle de story-telling, est-ce qu'on parle seulement de rimes ? Parce que j'ai aussi fait des films, donc je suis un putain de sotryteller. Je peux raconter des putains d'histoires. Donc on ne parle que de rap ? Ça n'est qu'un tout petit morceau de ce que je sais faire". En s'énervant un peu moins, il admet également que le simple fait d'être dans la discussion, en face de Biggie, est déjà une énorme victoire pour lui.

