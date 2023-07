Booba clashe à nouveau Kaaris

Il n’en loupe pas une.

Kaaris fait de nouveau face à des problèmes avec la justice. Son ex-compagne a déposé plainte contre lui et son ennemi, Booba enfonce le clou sur les réseaux.

Ces derniers jours, le rappeur de Sevran fait énormément parler de lui. Tout d’abord, son passage au festival Les Ardentes a fait le buzz sur la Toile, tant la foule était en délire. Un moment émouvant pour l’artiste qui fête cette année les 10 ans de son mythique album "Or noir". À la fin de son show, il en a d’ailleurs profité pour annoncer son premier Bercy en date du 29 février 2024. Un concert déjà sold-out puisque le jeudi 13 juillet, toutes les places se sont écoulées en seulement 3 minutes ! Cependant, malgré toutes ces bonnes nouvelles concernant sa carrière musicale, la vie personnelle de Kaaris, en revanche, n’est pas aussi rose.

L’artiste est en plein déboires judiciaires face à son ex Linda P. Fin 2022 déjà, il avait été placé en garde à vue suite au dépôt de cette dernière, pour violences sur conjoint. K2A devra se présenter au tribunal en novembre 2023. Aujourd’hui Kaaris fait face à une nouvelle plainte de la mère de sa fille pour "abandon de famille". L’avocat de Linda dénonce un "versement aléatoire de la pension alimentaire", un "mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice". Selon Le Parisien, il devrait plus de 5000 euros de pension alimentaire.

L’interprète de "Borz" est donc dans la tourmente et ses récents problèmes n’ont pas échappé au Duc. Booba a toujours pris un malin plaisir à provoquer Kaaris, vis-à-vis de sa musique, mais également lorsqu’il est question de sa famille. Sur Twitter, Kopp s’est donc empressé de publié des extraits du procès-verbal de son rival, accompagné de la légende : "Kaaris, même pas la moitié d’un homme".

Il a réitéré avec un second tweet, sans légende cette fois-ci, mais avec l’article du Parisien relatant de la plainte. B2O est à l’affût et ce n’est probablement que le début. Suivant la tournure que prendra l’affaire, une chose est sûre, le Duc sera le premier à la commenter.