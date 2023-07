Travis Scott collabore avec Michael Jordan

Quelque chose se prépare...

Michael Jordan fait certainement partie des personnalités dont on a le plus parlé dans le rap. Son charisme, son niveau de jeu, son refus de la défaite, son abnégation, tout concourt à en faire un exemple. Par contre, on ne l'a jamais entendu faire un feat ou s'impliquer dans un projet rap. Alors quand Travis Scott qui s'apprête à sortir le si attendu "Utopia" envoie une vidéo dans laquelle apparaît MJ, on s'interroge. Est-ce un teaser artistique ou commercial pour la marque Jordan ? Il semble que toutes les options soient ouvertes à ce stade. Ce qui est certain, c'est que la Flame a reçu une validation totale de l'ancien numéro 23.

Jeudi, le compte Instagram de Jordan a publié une vidéo de 30 secondes présentant une conversation privée entre La Flame et MJ parlant d'une sorte de projet collaboratif qu'ils sont en train de finaliser. On y voit Travis Scott est vu en train de parler avec un groupe de personnes à Los Angeles lorsqu'il reçoit un appel vidéo de l'icône du basket-ball. Ils échangent alors sur le but de cette réunion et Jordan termine sur ces mots : "J'ai vu mec, ça a l'air bien. Je l'aime bien. Je l'aime." D'ici à ce qu'une Jordan brandée Travis Scott sorte en même temps qu'"Utopia", il n'y a pas des kilomètres... Parce qu'on a quand même du mal à imaginer MJ poser un seize mesures...

Travis Scott gets Michael Jordan co-sign while teasing "Utopia" collaboration https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/p3HZ41o03f — HipHopDX (@HipHopDX) July 13, 2023

Des logos Jumpman et Utopia apparaissent à la fin de l'annonce, ce qui a suscité des spéculations de la part des fans quant à savoir si la collaboration concerne le prochain album de Scott ou s'il s'agit d'une sneaker Jordan entourant le projet. On devrait rapidement être fixé. Dans les deux cas, c'est très enthousiasmant.