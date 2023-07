YNW Melly : les fans peuvent parier sur le résultat de son procès

Un site permet aux fans de miser de l'argent sur l'issue du procès.

La peine de prison de YNW Melly peut vous rapporter de l'argent ! Alors que le procès pour double meurtre de YNW Melly reprend lundi 10 juillet, le site de paris Betonline.ag permet aux fans de parier 100 dollars sur l'issue du procès pour double meurtre du rappeur originaire du sud de la Floride. Dans un post Instagram, l'entreprise a demandé à ses followers ce qu'ils pensaient de Melly - coupable ou innocent - et les a dirigés vers un lien où ils peuvent placer leurs paris.

Présumé coupable du meurtre de ses amis d'enfance Anthony Williams et Christopher Thomas en octobre 2018, le rappeur (dont le nom légal est Jamell Demons) aurait tiré mortellement sur ses amis après une séance d'enregistrement à Fort Lauderdale. Après avoir tué Williams et Thomas, il aurait conduit les corps dans une zone proche des Everglades avec son ami Cortland Henry, où ils ont tiré de l'extérieur sur l'arrière et le côté passager de la Jeep de Henry pour faire croire que Williams et Thomas avaient été victimes d'une fusillade.

Pour le moment, YNW Melly était majoritairement déclaré coupable par les parieurs. Pour autant, il va sans dire qu'il est étrange de parier sur la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un dans un procès pour meurtre, surtout lorsque l'on sait que la vie de Melly est en jeu (s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort).