The Game avoue qu'il était bourré lors de son clash avec Dr. Dre

Il avait mis Kanye West un peu trop bien ce jour-là.

Comme le rap est une compétition, surtout aux States, et que les artistes mettent énormément d'égo dans leur musique, le seum est un des moteurs du game, depuis des années. Et parmi les rappeurs les plus rageux, les plus revenchards, on trouve notamment The Game, qui a eu une belle carrière mais pas aussi brillante qu'il l'aurait espérée. On se souvient notamment de la fois où la finale du Superbowl avait eu lieu à Los Angeles, et où Dr. Dre avait préféré inviter 50 Cent que lui pour rapper sur scène.

Un choix difficilement compréhensible pour The Game, qui avait pété un câble et s'en était pris au boss de la West Coast, mais aussi à 50 Cent et à Eminem. Il en était même arrivé à un point où il affirmait que "Ye a fait plus pour moi au cours des deux dernières semaines que Dr. Dre a fait pour moi toute ma carrière", puisque Kanye l'avait aidé à produire des morceaux. Lors d'une interview récente pour Amazon Music, le rappeur est revenu sur ses paroles :

"Donc en fait j'étais en train de hurler avec N.O.R.E., et on était bien bourrés. Et j'ai dit quelque chose que je pensais, je ne vais pas le retirer, je ne suis pas un suceur. Mais avoir Dre qui fait quoique ce soit sur votre projet, ou pour votre carrière, est tellement une bénédiction que je ne devrais jamais renier ça de ma vie", affirme The Game, qui était donc saoul au moment où il a dit que Kanye avait fait plus pour lui en deux semaines que Dr. Dre pendant toute sa vie.

The Game ajoute : "Et je n'ai pas parlé à Dr. Dre depuis. Et ça n'est pas grave si nous nous reparlons ou pas. Je suis un mec de Compton, c'est comme ça. J'ai dit ce que j'ai dit, je ne reviendrai pas dessus. Mais j'aurais dû lui envoyer un peu plus de respect pour ce qu'il a fait pour moi, personne d'autre ne l'aurait fait pour moi dans ma carrière". Des paroles sages, même si elles sont un peu tardives...