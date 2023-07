Sadek affiche Zemmour, Pécresse, Morano et Dupond-Moretti

Et fait passer un message : balayez devant votre porte...

Nahel, abattu par un policier lors d'un contrôle routier, avait 17 ans. Les émeutes qui ont suivi ont surtout concerné des jeunes, ulcérés de voir comment ils étaient traités par les politiques, les médias et les forces de l'ordre. Forcément, les saillies de certains hommes ou femmes politiques ont porté sur cette jeunesse, l'ont critiqué et sont revenus à une question qu'on entend trop souvent : mais que font les parents ? Sadek a donc tenu à rappeler que certains de ceux qui ont pris la parole à ce sujet devraient eux-mêmes interrogé leurs propres rapports à leurs enfants et leur conception de la parentalité. Il a ainsi évoqué les affaires des enfants de Zemmour, Morano, Dupond-Moretti et Pécresse avec cette question :

"Et c’est eux qui veulent donner des leçons d’éducation parentale ? LOL"