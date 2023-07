Offset explique sa réunion surprise avec Quavo aux BET Awards

En hommage à Takeoff.

Alors que les rumeurs d'embrouilles entre les membres de Migos se faisaient de plus en plus fortes depuis la mort de Takeoff, Offset et Quavo ont surpris tout le monde, en particulier leurs fans, en se présentant à deux sur scènes pendant les BET Awards, afin de rendre hommage à leur frérot disparu. Une scène forte, qui contraste avec les insultes et les messages subliminaux envoyés de part et d'autres depuis quelques semaines. Un vrai moment symbolique, sur lequel Offset a décidé de revenir pour s'expliquer.

Il faut dire qu'une mise au point était nécessaire après toutes les embrouilles des semaines passées. Sur son compte Instagram, le rappeur s'est filmé pendant une longue déclaration : "J'aime mes fans, je vous aime tous. On a fait le show au BET, c'était iconique mec. Ça m'a nettoyé l'âme. Mon frère Quay et moi, mec, on a bossé ça pendant 15, 16 heures. On a fait ça car on est de vraies stars. On fait de la musique. On es tle plus grand groupe à jamais avoir touché un micro. Repose en Paix mon frère, Take. On l'a fait pour mon frère Take. Moi et Quay, on reste des grands. Et je remercie tout le monde pour nous supporter. C'était un film, une vraie ambiance. On avait besoin de ça pour la culture".

On est très contents de vioir Offset et Quavo réconciliés, on se doutait que les scènes de tensions entre les deux n'étaient dues qu'à la peine d'avoir perdu leur frérot, le maillon fort du groupe Migos, Takeoff. Désormais, on espère les voir collaborer ensemble à l'avenir, pour nous envoyer du lourd !