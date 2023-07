Ninho vers la retraite ?

Si jeune et déjà si décoré.

Si on regarde qui sont les visages des dix dernières années du rap game en France, celui de Ninho se détache un peu des autres. Car le rappeur est un phénomène un peu à part, qu'on avait découvert dans des morceaux où il kickait très dur, quand il était jeune. Avant de le voir évoluer en faisant de nombreux hits chantés, qui sont même devenus sa spécialité, et en étant invité par tout le monde. NI plane donc au dessus du game, en termes de popularité et de ventes, mais peut-être plus pour très longtemps.

Il vient en effet de dévoiler son quatrième véritable album studio, intitulé "NI" et dont les scores en streaming sont déjà énormes en seulement quelques heures. Et dans quelques morceaux, ainsi que dans une interview avec Mehdi Maïzi, il est revenu sur le terme "fin de transmission" qu'il a souvent utilisé dans ses titres : "Fin de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je me retire un peu. [...] Tu connais, moi je rappe depuis 18 ans. J'ai 27 ans. Depuis mes 18 ans, je suis au studio, showcase, tournée, ça c'est ma vie. On repart encore, on repart encore. A un moment je me dis, je m'arrête quand? Je me retire quand? En vrai, c'est se retirer et vivre un peu. Il faut que j'aille voir d'autres pays, faire d'autres choses", explique le rappeur.

Un Ninho qui compte bien se mettre un peu en retrait du game, donc, mais pas prendre une vraie retraite, juste histoire de se ressourcer et de voir autre chose. On lui souhaite évidemment un bon repos bien mérité, même s'il va encore devoir assurer la promo et la tournée pour cet album qui vient de sortir.