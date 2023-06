Booba explique d'où est partie sa guerre contre les influenceurs

Un cheminement qui s’est fait un clash après l’autre.

Interviewé par Sud Radio, Booba est revenu sur son combat contre ceux qu’il appelle les "influvoleurs". Le Duc a refait tout l’historique.

Le monde des influenceurs est grandement secoué depuis plusieurs semaines et pour cause, une loi pour réguler l’influence a été adoptée (à l’unanimité) et mise en application par le gouvernement. Une loi validée par certains influenceurs qui n’ont rien à se reprocher et critiquée par ceux qui ont dû faire face aux premières sanctions. Les choses sont donc en train en de bouger et Booba n’est pas étranger à tous ces changements. Si Sadek avait également mis en lumière les dérives de l’influence il y a quelques années, le Duc en a lui, fait son combat.

Il est tout à fait habituel d’entendre que B2O est en guerre contre les "influvoleurs", avec en tête de ligne, Magali Berdah. Leur conflit a même pris de plus larges proportions puisqu’il s’est terminé devant la justice. Finalement, le rappeur ne sera pas poursuivi pour cyber-harcèlement malgré la plainte de la patronne de Shauna Events, mais surtout, le combat continue. En effet, si aujourd’hui, Kopp ne cache pas sa joie face à l’action du gouvernement, il y a encore du boulot.

C’est donc dans ce contexte que l’interprète de "Signé" a été invité par Sud Radio, afin de s’exprimer sur le sujet, lui qui est au premier plan. Lorsque les journalistes de la rubrique "La culture dans tous ses états" lui ont demandé quel a été l’élément déclencheur et d’expliquer l’origine de cette lutte, Booba n’a pas hésité à s’expliquer longuement :

"Ce sont les influenceurs qui sont partis en guerre contre moi à la base. Ça part d’une altercation avec Marc Blata qui faisait dans le copy-trading. On a eu un petit clash [pour rappel, Marc blata avait accusé B2O de porter une fausse montre lors d’un shooting]. Et suite à ce clash, vu que j’ai une forte communauté, les gens m'ont aidé dans mon clash et m’ont partagé des informations sur leurs dérives".

Il ajoute :

"Moi Je n’avais aucune idée de qui ils étaient. Magali Berdah, Maeva Ghennam, je ne connaissais pas, Les Marseillais je ne regarde pas. Je n’avais aucune idée de ce monde-là. Donc petit à petit, on m’envoyait des informations. Même Marc Blata me parlait de Magali Berdah qui a le bras long et qui fait sauter les réseaux des gens. […] Je me suis dit que j’allais mettre un peu de lumière sur ces activités vu que les internautes m’envoyaient plusieurs types de contenus les concernant. C’est comme ça que ça a commencé, que j’ai ouvert les yeux et que j’ai connu le drop shipping, le copy trading, la chirurgie esthétique douteuse etc.".

Puis poursuit :

"Je me suis rendu compte que c’était vraiment des démons, que c’était le fond de la casserole. Il n’y a pas plus menteurs. Des gens sans talents, ds gens insignifiants pour moi. Pour moi c’était un fléau. Vu qu’ils sont partis en guerre contre moi, je me suis retrouvé à faire la guerre contre toute leur secte, toute leur équipe, Shauna Events, Cyril Hanouna, Banijay et en fait, c’est tout un système pyramidale infernal qui était en place".