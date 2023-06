Jim Jones répond au clash de Pusha T et insiste : "ce n'est pas un couplet du Top 50"

Rappelons que dans le tires des Clipse, on entend Pusha T envoyait des piques à Jim Jones alors que les deux rappeurs se sont embrouillés déjà un peu plus tôt cette année. Il lui reproche notamment de serrer Drake d'un peu trop près pour obtenir un feat. Or, quand on connaît les différends entre Drizzy et Pusha, on comprend mieux son attaque.

“Beware of my name, that there’s delegate/ You know I know where you’re delicate/ Crush you to pieces, I’ll hum a breath of it/ I will close your heaven for the hell of it/ You think it’d be valor amongst veterans/ I’m watching your fame escape relevance/ We all in a room but here’s the elephant/ You chasing a feature out of your element/And those lab diamonds under inspection/ The question marks block your blessings/ It’s no tombstones in the desert/ I know by now you get the message.”