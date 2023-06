Zola : en deuil, le rappeur annule plusieurs concerts

Il ne sera pas présent à Solidays ou au Freemusic Festival de Montendre.

Cette semaine, Zola a perdu sa maman, victime d'un accident de la route. Fabienne Dufournet, 55 ans, circulait à vélo et a été percutée par une voiture à Lure (Haute-Saône). L'artiste devait performer à Solidays ce dimanche 25 juin et est, pour le moment, toujours prévu aux Eurockéennes le 30 juin. Mais, terrassé par le chagrin, il est d'ores et déjà assuré qu'il ne tiendra pas sa place sur la scène du festival parisien comme l'a confirmé l'organisation.

"Suite au drame survenu il y a quelques jours, nous sommes au regret de vous annoncer que Zola ne sera pas en mesure d'assurer son concert à Solidays. Nos pensées sont tournées vers l'artiste et ses proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. À J-1, nous ne serons malheureusement pas en mesure de le remplacer. Merci de votre compréhension..."

Et, l'interprète de "Amber" ne se produira pas non plus ce vendredi 23 juin au Freemusic Festival de Montendre où il sera remplacé par Jok'Air.

Suite au drame survenu il y a quelques jours, c'est avec beaucoup de tristesse que nous ne pourrons accueillir Zola à Freemusic ce vendredi.

Toutes nos pensées sont tournées vers l’artiste et ses proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.