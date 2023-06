YNW Melly : le juge refuse sa liberté, son procès continue

Il risque la peine de mort.

Mardi 20 juin, le cinquième jour du procès pour double meurtre de YNW Melly s'est ouvert devant le tribunal du comté de Broward en Floride. Après un retard dû à l'hospitalisation d'un juré, le procès a finalement débuté et le juge John Murphy III a rendu sa décision sur la demande d'annulation du procès déposée par l'avocat du rappeur. Après avoir examiné les transcriptions, le juge Murphy a décidé de rejeter la demande d'annulation du procès selon Law & Crime News.

Pour rappel, les avocats de la défense avaient demandé l'annulation du procès au juge John Murphy la semaine dernière, arguant que le jury avait été faussé par le témoignage non vérifiable de la mère de l'ex-petite amie de YNW Melly, Felicia Holmes, a rapporté le Sun Sentinel. Le juge a indiqué aux avocats de la défense que les jurés pouvaient recevoir l'instruction d'ignorer les déclarations jugées irrecevables.

Le témoignage de Felicia Holmes

Le témoignage de Felicia Holmes a posé des problèmes aux équipes de l'accusation et de la défense. Selon le Miami Herald, Howard ne voulait pas que Felicia Holmes vienne à la barre, ce qui a entraîné plusieurs suspensions d'audience et des conflits avec les procureurs.

Le procureur Kristine Bradley voulait qu'elle témoigne au sujet de sa déclaration à la police en 2018, dans laquelle elle affirmait que Melly avait parlé à son ex lors de cette nuit fatidique de 2018 et avait affirmé qu'il avait été victime d'une fusillade au volant qui avait tué ses deux amis. Howard a soutenu que la déclaration de la femme était une preuve irrecevable et a demandé l'annulation du procès.

Retour sur les faits

YNW Melly, dont le nom légal est Jamell Demons, risque d'être condamné à la peine de mort pour avoir abattu en octobre 2018 ses amis d'enfance, Anthony Williams et Christopher Thomas Jr. Williams et Thomas faisaient tous deux partie du collectif YNW, connu respectivement sous les noms de YNW Sakchaser et YNW Juvy.

Demons, Williams et Thomas se trouvaient dans une Jeep conduite par Cortland Henry, connu sous le nom de YNW Bortlen, après une séance d'enregistrement à Fort Lauderdale lorsque Demons, 24 ans, a tiré mortellement sur Williams et Thomas, selon les procureurs. Henry est accusé de complicité dans cette affaire mais sera jugé séparément.

Après avoir tué Williams et Thomas, Demons et Henry ont conduit les corps dans une zone proche des Everglades, où ils ont tiré de l'extérieur sur l'arrière et le côté passager de la Jeep de Henry pour faire croire que Williams et Thomas avaient été victimes d'une fusillade.

L'arme utilisée lors de la fusillade n'a pas été retrouvée. La première semaine du procès s'est principalement concentrée sur les preuves matérielles, les procureurs établissant que les douilles de balles trouvées à l'intérieur du véhicule de Demons et Henry provenaient probablement de la même arme que les douilles trouvées sur les lieux de la fusillade mise en scène.

S'il est reconnu coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, Melly pourrait être condamné à la peine de mort. Il a plaidé non coupable en 2019.

Par ailleurs, la mère de YNW Melly affirme qu'elle a subi une crise cardiaque en raison du stress continu du procès pour meurtre capital de son fils, et a noté qu'elle supprimait Instagram en conséquence.