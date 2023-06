Gucci Mane veut un rap plus propre après les morts de Young Dolph et Takeoff

Une réflexion intéressante de la part de Gucci.

On le répète de plus en plus souvent ces dernières années : rappeur est devenu un métier à risques aux États-Unis. Au vu e l'état social du pays, la tension et la misère qui peuvent régner à certains endroits, il ne fait pas bon d'être une star du Hood, même dans son propre quartier. Mais quand en plus, la majorité de la musique rap est dominée par des styles "Gangsta" (la trap, puis la drill, la jersey, etc...), on comprend que le game peut rapidement se transformer en poudrière, vu comment la violence y est banalisée.

Un constat visiblement partagé par Gucci Mane. Pourtant pas le dernier quand il s'agit d'être très provoquant et très gangsta (il a même parlé d'une de ses victimes dans un de ses morceaux), il s'est confié pendant le podcast de Zane Low pour Apple Music, en expliquant comment les morts tragiques de Young Dolph et Takeoff ont impacté sa réflexion sur la musique de son album à venir : "Je pense sans arrêt à ça depuis, je dirais, Novembre, quand Dolph est mort, quand mon artiste Scarr est décédé, et que Takeoff est mort également, et Pooh (Shiesty) enfermé, et Foo enfermé, c'est pour ça que j'ai voulu appeler mon album "A Breath Of Fresh Air"", explique Guwop.

"Je ne suis juste plus dans l'humeur d'écouter des tonnes de merdes où ça plante, où ça tire, où ça tue, et ci, et ça... Et je ne dis pas que moi-même je ne l'ai pas fait avant, mais c'est juste qu’aujourd’hui... Laissez moi montrer l'exemple et montrer aux gens qu'on peut rapper à propos d'autre chose que mes ennemis et tout ça". On ne peut évidemment qu'être d'accord avec Gucci Mane, même si de la part d'un mec qui a rappé "Go dig your partner up, bet he can't say shit" ça peut paraître bizarre.

Mais comme il l'a dit, il serait peut-être temps pour les rappeurs de se rendre compte qu'on peut rapper à propos de choses beaucoup plus importantes / intéressantes que les "ennemis / jaloux" qui peuplent tous les textes des rappeurs depuis 15 ans maintenant.