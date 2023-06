Young Thug déclenche le compte à rebours

Le compte à rebours a été partagé par toutes les stars du game.

Le procès auquel font face tous les membres du label d'Atlanta YSL continue de faire couler beaucoup d'encre, d'autant que plus les jours passent, moins la justice semble avoir de certitudes, notamment concernant l'implication de Young Thug en tant que "chef du gang" et cité dans diverses histoires de meurtres, de racket et de trafic. Mais les premières sanctions ont déjà commencé à tomber, et elles sont plutôt lourdes, notamment les 9 ans fermes pour Unfoonk, à cause d'une simple violation de probation.

Mais le fait d'être enfoncé jusqu'au cou dans les soucis judiciaires n'empêche pas Young Thug de continuer à faire tourner le business. La preuve, le rappeur a mis en ligne cette semaine un post sur les réseaux sociaux, dans lequel on pouvait voir un QR Code, avec en légende, "business is business". Un post qui a été repartagé par beaucoup de stars du rap game comme Drake, Chance The Rapper ou encore Metro Boomin, et dont le QR Code renvoie à un compte à rebours.

Un compte à rebours qui s'achèvera selon toute vraisemblance le mercredi 21 juin, on imagine donc que Young Thug a prévu une petite surprise pour ses fans qui nous sera révélée ce jour-là. On ne sait pas s'il s'agit d'un nouvel album, d'une grosse annonce ou d'un gros morceau, mais on est évidemment hypés. Va-t-il profiter de cette "surprise" pour faire une mise au point auprès des fans, qui sont nombreux à s'interroger depuis que Gunna a opté pour le "Plea Deal" (coopération avec la justice pour faire réduire sa peine), ce que beaucoup ont vécu comme une trahison envers Young Thug.

Rendez-vous mercredi pour élucider le mystère !