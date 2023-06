Booba démonte Damso qui fait le point sur sa carrière

Ce jeudi 15 juin, "Lithopédion" de Damso fêtait ses 5 ans. Il s'agit de son album qui a le moins bien marché. A l'occasion de cet anniversaire, le rappeur belge a fait part de ses réflexions sur sa musique et sur sa façon de la faire. Evidemment, ses déclarations ne sont pas passées inaperçues auprès de Booba qui s'est empressé d'y ajouter son grain de sel pour clasher, à nouveau, son ancien protégé en lui proposant de faire, comme il l'avait prévu, un tour du monde en camping-car. Un running-gag qui est apparu dans plusieurs de ses story.

"5 ans après je constate à quel point c'est important de se sentir libre artistiquement. Que je flop ou qu'on ne me comprenne plus n'est rien à côté de cette joie de faire réellement ce que je veux. Il est préférable de faire ce qu'on aime quitte à perdre du public plutôt que de satisfaire notre audience au détriment de notre âme selon moi. Evoluons ensemble avec nos ressentis. Ne vous polluez pas l'esprit en essayent de reproduire vos succès d'antan, vous n'êtes plus le même qu'avant, c'est un fait et vous allez vous frustrer pour rien. Evoluez simplement avec vos ressentis en veillant à toujours gardé cette flamme allumée. Gardez-là malgré les changements, les péripéties et toutes ces choses qui peuvent bouleverser vos vies. Elle est à mon sens notre bien le plus précieux."