Booba et Rohff s'étonnent de la mansuétude autour de Jean-Marc Morandini

A juste titre.

Deux fois en deux jours ! Deux fois en deux jours que Rohff et Booba tombent d'accord sur un sujet. Les deux rappeurs sont actuellement focus sur le procès de Jean-Marc Morandini au tribunal de Paris pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé". L'animateur ne connaitra sa peine qu'à la fin du mois d'août mais B2O et ROH2F n'en reviennent pas que 1, il soit toujours à l'antenne sur CNews et 2, seulement 6 mois avec sursis ait été requis contre lui. Et ils n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Rohff n'en revenait pas de la clémence dont a fait preuve le tribunal y voyant "une blague"...

6 mois de prison avec sursis requis par le parquet. C’est une blague ? C’est quoi la prochaine étape ? On le nomme ministre de la culture et on l’invite aux flammes ? pic.twitter.com/yxA9g1kbLt — ROHFF (@rohff) June 14, 2023

Booba lui s'étonne que l'animateur soit encore à l'antenne après les révélations qui viennent d'avoir lieu...

Ce monstre @morandiniblog est encore sur @CNEWS c'est scandaleux c'est une honte c'est cracher à la gueule des téléspectateurs!!! #catherineleclerc 🤦🏽‍♂️