Booba et Rohff ensemble contre Jean-Marc Morandini

Booba et Rohff ont trouvé un point sur lequel ils sont d'accord.

C'est un fait assez rare pour le souligner mais Rohff et Booba ont trouvé un terrain d'entente. Observateurs avisés de l'actualité et trolls en puissance, les deux rappeurs n'ont évidemment pas manqué de remarquer que l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini était au tribunal pour des faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’un jeune comédien. On apprend également dans 20 Minutes que "l’animateur aurait encouragé de jeunes comédiens, âgés au moment des faits de 19 à 26 ans, à s’exhiber nus pour les castings d’une série qu’il produisait. Une pseudo « directrice de casting », Catherine Leclerc - en réalité Jean-Marc Morandini sous pseudonyme - avait envoyé deux mails à l’un d’eux, lui demandant s’il était prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini "qui n’est pas n’importe qui"." Une situation qui a littéralement ulcérée les deux rappeurs qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Rohff n'en revient pas qu'on puisse s'attaquer ainsi à de jeunes gens et surtout à des enfants.

@morandiniblog qui voulait faire un film de Q en U12 (que des garçonnets). Qu’en pensez vous ? Ça se soigne ça? -12