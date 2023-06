Nouvelle école : Coelho et Slkrack annoncent un feat

Après le battle, la collab’.

Deux participants de "Nouvelle école" ont surpris tout le monde en annonçant leur collaboration, sur un morceau annoncé pour cette semaine. Coelho et Slkrack s’associent, mais continue de se vanner.

Malgré la fin de l’émission il y a quelques semaines, la troisième saison de Nouvelle école continue de faire parler d’elle. Qu’il s’agisse des confidences de certains participants sur les coulisses, ou des retours de certains membres du jury sur les moments forts de l’émission Netflix, Nouvelle école reste encore dans les esprits. Ce sont principalement les candidats qui profitent de cet engouement pour dévoiler singles et projets. Aujourd’hui, deux candidats, pourtant adversaires, s’apprêtent à dévoiler leur premier featuring.

Les spectateurs se souviennent forcément d’un des battles les plus marquants de cette saison, celui de Coelho et de Slkrack. L’un comme l’autre, ont été sans pitié et ont régalé la twittosphère par leurs punchlines. Un affrontement qui s’est d’ailleurs poursuivis (avec humour) sur Twitter. Et c’est justement sur ce réseau social que l'interprète de "AMF" a annoncé la nouvelle de leur collaboration, le lundi 12 juin. Sans pour autant dévoiler le titre du morceau, le demi-finaliste a déclaré :

"Personne ne l’aime meskine, je l’ai invité en feat pour le consoler. Nouveau titre avec mon gars Slkrack ce vendredi 16 juin".

On voit que l’ambiance est toujours la même entre les deux artistes, qui n’hésitent pas à jouer sur leur "rivalité". Une stratégie qui s’avèrera certainement payante. Vivement vendredi !