Booba provoque Maes

Le concert annulé de B2O au Maroc relance les hostilités.

Booba et Maes s’attaquent à nouveau via réseaux sociaux interposés. Si le sevranais jubile et provoque le Duc face à l’annulation de son show à Casablanca, B2O, lui, affirme que son ennemi cherche à éviter la confrontation.

Le clash continue entre Kopp et Maes. Depuis que les deux sont en guerre, pas une semaine ne passe sans qu’ils ne se provoquent et s’insultent sur les réseaux. Les choses vont même plus loin que ça puisque l’interprète de "Fetty Wap" a largement contribué à l’interdiction de Booba de se produire au Maroc. En effet, la campagne de boycott envers le Duc a été largement commenté par le rappeur d’origine marocaine, qui a même relayé la pétition empêchant Booba de donner son concert. Critiqué pour ses propos jugés offensant envers les femmes maghrébines, la pression des associations et des autorités marocaines ont eu raison des organisateurs qui ont donc dû annuler le concert de l’artiste.

Si Maes, (tout comme Gims) n’a pas caché sa joie après l’annonce officielle de l’annulation, il a poursuivi ses attaques notamment sur Instagram à coups d’insultes et se félicitant de la mésaventure de son rival. Booba n’avait pas daigné répondre immédiatement, il était probablement trop occupé à dézinguer Bruno Le Maire, mais son silence ne fut que de courte durée. Également sur ses réseaux, il a relayé une vidéo dans laquelle il expose sa théorie. Cette dernière est tout simplement que selon Kopp, Maes a préféré fuir l’affrontement , alors même qu’il aurait pu "le cueillir chez lui", sans difficulté. Il explique :

"Il y a un mec, tu le détestes, tu le cherches, tu veux le faire, tu vas chez lui dans le 92, tu fais des vidéos, tu le cherches, tu veux le faire. Maintenant, le gars est programmé en concert dans ton bled, où tu es un chef, ça veut dire qu’il peut arriver, tu le cueilles, tu le fais. Il est pas chez lui. Maintenant ce gars-là, tu annules son concert chez toi, où tu peux le faire. Je ne comprends pas".

Même si cela semble légèrement tiré par les cheveux, nul doute que ça va certainement vivement faire réagir le principal concerné. Le beef Booba vs Maes est encore bien loin d’être terminé.