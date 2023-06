Rohff allume Kery James, Mokobé et Rim'K

Le padre est en feu.

Pas facile de rester un homme d'honneur dans le rap game. Comme chacun sait, l'industrie fait des offres qu'on ne peut pas refuser, mais aussi et surtout, le milieu vous pousse à essayer d'être pote avec tout le monde, ou au moins de les fréquenter. L'honneur, Rohff sait ce que c'est, lui qui semble avoir tournée l'intégralité de sa discographie autour du fait d’être un "vrai", avec des valeurs, jusqu'à parfois en devenir quasiment parodique, comme ce fameux jour à la boutique Unkut. Mais au vu des événements récents, on comprend mieux pourquoi le rappeur trouvait ça aussi important.

Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait désormais plusieurs jours que Rohff charge la Mafia K'1 Fry sur les réseaux, après plusieurs polémiques sur les derniers mois (les cuirs à 800 euros, l'anniversaire de "Pour Ceux",...). Mais il a désormais précisé ses pensées et ses déclarations, en s'attaquent directement à des rappeurs bien précis du collectif, en citant leurs noms de façon à ce qu'on ne puisse pas se tromper. Housni a attaqué frontalement Kery James, Mokobé, et même Rim'K.

Un tir groupé envers ses anciens potes, auxquels il reproche divers manques de loyauté. Pour Kery James, c'est même pire : selon Housni, Kery était plus ou moins jaloux de son talent au micro depuis le début, jusqu'à reprendre l'instru de "Que pour les Vrais" (même si on a un doute sur cet exemple précis). Rohff affirme même que plusieurs piques de Kery lui étaient directement destinées, et que ce dernier s'est totalement désolidarisé du conflit avec MC Jean Gab'1 à l'époque une fois que Rohff s'était impliqué pour le défendre.

Pour Mokobé, et Rim'K, Rohff leur reproche notamment de s'être rapproché de Booba grâce à lui, avant de lui faire un sale coup dans le dos en récupérant le légendaire featuring Rohff, Rim'K et Booba pour l'album solo de Rim'K. Bref, de sales histoires, et on n'est pas prêts de voir un jour un grand film concernant la légendaire histoire de la Mafia K'1 Fry. Ou alors, ça ne sera pas du tout le film qu'on attendait.