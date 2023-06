Booba validé par MC Jean Gab’1

Alors ça, on ne l'aurait jamais cru possible...

Booba est un troll, une grande gueule qui a un avis sur tout et qui clashe plus vite que son ombre. Mais, difficile de ne pas reconnaître que c'est le rappeur français à la plus longue longévité. Même MC Jean Gab’1 qui l'avait pourtant démoli dans son titre "J't'emmerde" a été obligé de le reconnaître alors que GQ lui a demandé de juger le rap français.

"Il a une très bonne plume. Il a toujours eu une très bonne plume. Quel âge il a lui, 45, 46 ? Tu peux lui tirer mon chapeau. Il a su prendre le train avant que la trap ne démarre un peu trop. Il n’a pas attendu qu’elle s’émerveille pour émerger. Ah il est fort. Le piédestal sur lequel ils le foutent en France, ils ont raison. Je l’ai taillé, parce que c’est tout à fait logique, I was the number one. De l’ancienne génération qu’il y a, c’est le seul qui est debout et qui reste vraiment debout, qui se fait pas ch*** à faire des revival toutes les quarante secondes, qui essaie toujours d’aller devant. Les autres pour moi c’est toujours du réchauffé. C’est un artiste. Je ne regarde pas les chiffres […] Il mérite à juste titre son truc de numéro 1 dans le rap français. Il y a Booba, les autres ou il y a Jul et les autres."

Rappelons quand même qu'à l'époque, il disait du Duc :

… Booba, Booba, mon petit ourson

Et nique sa mère la réinsertion

Même pas renoi même pas rabza

Juste un jaune d'œuf mal ssé-ca

Terrain miné, tu défourailles à coups de popgun

Paris c'est pas Top Gun

N'aie pas l'zehef, moi aussi j'écoute Polnareff

Houhouhouhouhou, dans mes chiottes

J'ai pé-cho ton flow, et j'baise sur du Gilbert Bécaud

Putain quelle rime de bâtard

Mais il est finalement comme tout le monde, on a beau critiquer ou se rendre à l'évidence, Booba a durablement marqué le rap français et continue de le faire...