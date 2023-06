Booba attaque Dinos et Maes

Le souvenir des Flammes est bien présent.

Forcément échaudé par les récentes moqueries de Maes et Gims suite à l'annulation de son concert prévu à la fin du mois de juin à Casablanca au Maroc, Booba a repris la main et comme la meilleure défense c'est l'attaque, il a balancé les dossiers. Il a donc sorti une photo sur laquelle on voit Maes sortir d'un bâtiment qui semble être son lieu de résidence et comme le Sevranais est désormais proche de Gims, il a mis les deux dans le même sac, se moquant de l'architecture environnante...