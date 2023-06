Tory Lanez : le procureur demande 13 ans de prison pour son agression sur Megan Thee Stallion

L'absence de remords et son attitude sont jugées dangereuses.

Le procès de Tory Lanez, accusé d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion après une soirée arrosée, est entré dans une phase décisive. En effet, les réquisitions des procureurs ont eu lieu et ils demandent 13 ans de prison contre l'artiste canadien. HipHopDX a pu consulter les documents juridiques ce mardi 6 juin. On peut notamment y lire que la "campagne de désinformation" de Tory via la musique et les publications sur les réseaux sociaux "a re-traumatisé Megan" dans les semaines qui ont précédé le procès qui a débuté en décembre 2022. Il y est également fait mention de la bagarre entre Tory Lanez (Daystar Peterson de son vrai nom) et August Alsina dans les coulisses d'un show à Chicago en septembre dernier qui n'a pas joué en faveur du natif de Brampton. C'est pourquoi les procureurs veulent le condamner à une lourde peine. Ils ont également déclaré qu'il avait fait preuve d'un "haut niveau d'insensibilité" et "d'un degré élevé d'indifférence pour la vie humaine" lorsqu'il a tiré sur Megan lors d'une dispute alcoolisée en juillet 2020. Des mots durs développés dans le réquisitoire.

"Les mots ont du pouvoir et la plume est souvent plus puissante que l'épée. Dans ce cas, Daystar Peterson a utilisé les deux. Non content d'avoir blessé la victime en utilisant son épée (pistolet), il a également utilisé son stylo. Ses publications en ligne pendant près de trois ans ont re-traumatisé la victime. Sa portée en ligne est mondiale (il a des millions de followers plus des observateurs occasionnels) et les déclarations de l'accusé enhardissent ses followers de sorte qu'eux aussi ont été complices pour re-traumatiser la victime. Il est responsable de l'effet de ses paroles et de ses actes."